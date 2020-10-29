Маркус Решфорд – автор найшвидшого хеттрику, як для гравця, котрий вийшов на заміну.

Фото: EPA/UPG Маркус Решфорд

Напередодні "Манчестер Юнайтед" здобув свою другу перемогу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

20-разовий чемпіон Англії на "Олд Траффорд" розтрощив РБ "Лейпциг" - 5:0.

Примітно, що до 74-ї хвилини рахунок був мінімальним. Однак потім за справу взявся Маркус Решфорд, який з'явився на полі лише за 11 хвилин до цього.

22-річний форвард манкуніанців у решту часу забив три голи у ворота німецького клубу.

Таким чином, Маркус увійшов в історію цього турніру як гравець, що, вийшовши на заміну, забив найшвидший хеттрик. Для цього Решфорду знадобилося лише 27 хвилин.

27 – @MarcusRashford became just the fifth player in @ChampionsLeague history to score a hat-trick as a substitute, with his 27 minutes on the pitch the fewest number played whilst also netting a treble in the competition’s history. Leader. #UCL pic.twitter.com/clfOjJw1wf — OptaJoe (@OptaJoe) October 28, 2020

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - РБ "Лейпциг".