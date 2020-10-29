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Форвард "Манчестера Юнайтед" увійшов в історію Ліги чемпіонів

Маркус Решфорд – автор найшвидшого хеттрику, як для гравця, котрий вийшов на заміну.

Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG
Маркус Решфорд

Напередодні "Манчестер Юнайтед" здобув свою другу перемогу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

20-разовий чемпіон Англії на "Олд Траффорд" розтрощив РБ "Лейпциг" - 5:0.

Примітно, що до 74-ї хвилини рахунок був мінімальним. Однак потім за справу взявся Маркус Решфорд, який з'явився на полі лише за 11 хвилин до цього.

22-річний форвард манкуніанців у решту часу забив три голи у ворота німецького клубу.

Таким чином, Маркус увійшов в історію цього турніру як гравець, що, вийшовши на заміну, забив найшвидший хеттрик. Для цього Решфорду знадобилося лише 27 хвилин.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" - РБ "Лейпциг".

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