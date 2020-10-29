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Гол у ворота "Динамо" претендує на звання найкращого за підсумками другого туру Ліги чемпіонів

Асистом відзначився українець Олександр Зубков.

Гол у ворота "Динамо" претендує на звання найкращого за підсумками другого туру Ліги чемпіонів
Токмак Нгуен і Віктор Циганков
Фото: EPA/UPG

Завершився другий тур Ліги чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті традиційно назвав номінантів на звання автора найкращого гола тижня.

У їх число потрапив гравець "Ференцвароша" Токмак Нгуен, який на 59-й хвилині відквитав один м'яч у протистоянні з "Динамо" (2:2).

Примітно, що гольову передачу на 27-річного уродженця Кенії віддав українець Олександр Зубков.

Конкуренцію форвардові "Ференцвароша" створять Маркус Тюрам з "Боруссії" М, який відкрив рахунок у матчі з "Реалом" (2:2), півзахисник "Баварії" Йошуа Кімміх, який забив переможний м'яч у грі з "Локомотивом" (2:1), а також нападник "Аталанти" Дуван Сапата, який зрівняв рахунок у поєдинку проти "Аякса" (2:2).

Нагадаємо, що Сапату також номіновано на звання найкращого гравця другого туру ЛЧ.

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