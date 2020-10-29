УЄФА назвав претендентів на звання кращого гравця тижня Ліги чемпіонів

На цей раз наших немає.

Завершився другий тур Ліги чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті традиційно назвала номінантів на звання кращого гравця тижня.

До їх числа увійшов форвард "Манчестера Юнайтед" Маркус Рєшфорд, який відзначився хеттриком у матчі проти РБ "Лейпцига" (5:0).

Також в список номінантів потрапив нападаючий Мойзе Кін, який забив обидва м'ячі ПСЖ в матчі проти "Істанбула ББ" (2:0).

Ще одним претендентом на нагороду став півзахисник "Атлетіко" Жоау Фелікс, який оформив дубль в протистоянні з "Зальцбургом" (3:2).

Компанію їм склав гравець "Аталанти" Дуван Сапата, який також відзначився дублем і приніс своїй команді нічию в матчі з "Аяксом" (2:2).