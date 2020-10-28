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"Ліверпуль" забив свій історичний 10 000-й гол у всіх турнірах

Автором ювілейного голу став Діогу Жота.

"Ліверпуль" забив свій історичний 10 000-й гол у всіх турнірах
Діогу Жота забиває історичний гол
Фото: EPA/UPG

Чемпіон Англії "Ліверпуль" виграв і другий матч групового етапу Ліги чемпіонів.

На "Енфілді" був повалений "Мідтьюлланд" - 2:0.

Перший гол в ворота данського клубу забив Діогу Жота. Тим самим, португалець став автором 10 000-го гола в історії "Ліверпуля" у всіх офіційних турнірах.

Це сталося через 128 років після першого гола "червоних", забитого Джоком Смітом у вересні 1892 року в Ланкаширській лізі.

Додамо, що другий гол у ворота "Мідтьюлланд" забив Мохамед Салах.

Нагадаємо, що 23-річний Жота лише цього літа перейшов до складу мерсисайдського клубу з "Вулвергемптона". Трансфер гравця обійшовся "Ліверпулю" в 41 млн фунтів.

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