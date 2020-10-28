Чемпіон Англії "Ліверпуль" виграв і другий матч групового етапу Ліги чемпіонів.

На "Енфілді" був повалений "Мідтьюлланд" - 2:0.

Перший гол в ворота данського клубу забив Діогу Жота. Тим самим, португалець став автором 10 000-го гола в історії "Ліверпуля" у всіх офіційних турнірах.

Це сталося через 128 років після першого гола "червоних", забитого Джоком Смітом у вересні 1892 року в Ланкаширській лізі.

10,000 - Diogo Jota's goal was Liverpool’s 10,000th scored in their history in all competitions, coming 128 years after their first, netted by Jock Smith in September 1892 in the Lancashire League. Historic. pic.twitter.com/dWI5adBY77 — OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2020

Додамо, що другий гол у ворота "Мідтьюлланд" забив Мохамед Салах.

Нагадаємо, що 23-річний Жота лише цього літа перейшов до складу мерсисайдського клубу з "Вулвергемптона". Трансфер гравця обійшовся "Ліверпулю" в 41 млн фунтів.