Рамос повторив "реалівський" рекорд проведених сезонів у Лізі чемпіонів

"Реал" знову не зміг здобути перемогу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.
У рамках другого туру підопічні Зінедіна Зідана змогли лише вирвати нічию в компенсований час у протистоянні з "Боруссією" М. - 2:2.
Для капітана "Реала" Серхіо Рамоса це був дебютний матч у нинішньому розіграші турніру - зустріч першого туру проти "Шахтаря" (2:3) він пропустив через травму.
Тож Рамос повторив клубний рекорд, установлений ексворотарем "бланкос" Ікером Касільясом. Серхіо почав свій 16-й сезон у ЛЧ у складі "Королівського клубу".
Абсолютним рекордсменом за цим показником є екскапітан "Манчестера Юнайтед" Раян Гіггз. Валлієць відіграв неймовірні 19 сезонів у цьому турнірі.
♾️ - Playing in most CL seasons for a single team— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 27, 2020
19 - Ryan Giggs - Man Utd
17 - Lionel Messi - Barcelona
17 - Paul Scholes - Man Utd
16 - Xavi - Barcelona
16 - Iker Casillas - @realmadrid
16 - @SergioRamos - Real Madrid#bmgrma #HalaMadrid