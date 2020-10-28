Рамос повторив "реалівський" рекорд проведених сезонів у Лізі чемпіонів

Для капітана "Реала" це був дебютний матч у нинішньому розіграші турніру.

"Реал" знову не зміг здобути перемогу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

У рамках другого туру підопічні Зінедіна Зідана змогли лише вирвати нічию в компенсований час у протистоянні з "Боруссією" М. - 2:2.

Для капітана "Реала" Серхіо Рамоса це був дебютний матч у нинішньому розіграші турніру - зустріч першого туру проти "Шахтаря" (2:3) він пропустив через травму.

Тож Рамос повторив клубний рекорд, установлений ексворотарем "бланкос" Ікером Касільясом. Серхіо почав свій 16-й сезон у ЛЧ у складі "Королівського клубу".

Абсолютним рекордсменом за цим показником є екскапітан "Манчестера Юнайтед" Раян Гіггз. Валлієць відіграв неймовірні 19 сезонів у цьому турнірі.