Рамос повторив "реалівський" рекорд проведених сезонів у Лізі чемпіонів

♾️ - Playing in most CL seasons for a single team



19 - Ryan Giggs - Man Utd

17 - Lionel Messi - Barcelona

17 - Paul Scholes - Man Utd

16 - Xavi - Barcelona

16 - Iker Casillas - @realmadrid

16 - Sergio Ramos - Real Madrid