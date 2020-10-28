Футбольний клуб "Металіст" подав позов проти Кабміну

"Металіст" подав позов проти Кабінету Міністрів України через розпорядження про конфіскацію майна клубу, повідомляє sport.ua.

Позивач просить суд скасувати це розпорядження. Зокрема, оскаржується передача конфіскованого майна до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 2017 року був прийнятий закон про спецконфіскації, згідно з яким удалося конфіскувати майно "Металіста" на суму 200 млн доларів: Кабмін передав його Харківській ОДА у квітні 2018 року.