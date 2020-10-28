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Через 9 років збірна України з біатлону стала віцечемпіоном світу

Чоловіча збірна обміняє "бронзу" на "срібло" після дискваліфікації росіян.

Через 9 років збірна України з біатлону стала віцечемпіоном світу
Сергій Седнєв
Фото: Twitter

Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (CAS ADD) визнала російського біатлоніста Євгена Устюгова винним у порушенні антидопінгових правил й анулювала його результати з 24 січня 2010 року по кінець сезону-2013/14.

На цей період припадає естафета на чемпіонаті світу-2011, в якій за збірну Росії біг Устюгов. У тій гонці росіяни фінішували другими, а третє місце здобула команда України, яку представляли Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов і Сергій Седнєв.

Таким чином, після дискваліфікації росіян збірна України отримає срібні медалі. Також зазначимо, що з тієї команди ще продовжує кар'єру Семенов.

Разом із тим рішення CAS ADD не є остаточним і може бути оскаржене в CAS протягом 21 дня.

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