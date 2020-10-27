Антидопінгова панель CAS анулювала перемоги російського біатлоніста на двох олімпіадах

Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (CAS ADD) визнала російського біатлоніста Євгена Устюгова винним у порушенні антидопінгових правил й анулювала його результати з 24 січня 2010 року по кінець сезону-2013/14, повідомляє tass.ru.

На цей період припадають золота медаль в масстарті і "бронза" в естафеті на Олімпіаді-2010 у Ванкувері, а також "золото" в естафеті на Олімпіаді-2014 у Сочі.

"Рішення CAS ADD не є остаточним і може бути оскаржене в CAS протягом 21 дня", - заявив адвокат Олексій Панич.

Звинувачення проти Устюгова висунула Міжнародна спілка біатлоністів (IBU), яка вирішила переглянути справу про можливе використання спортсменом заборонених речовин на підставі даних його біологічного паспорта. Вона була закрита 2018 року, тоді Устюгова визнали невинним - біатлоніст довів, що підвищений рівень гемоглобіну в крові є наслідком спадкових генетичний мутацій.

Крім того, пізніше мають відбутися слухання в CAS у справі про дворічну дискваліфікацію Устюгова з боку IBU, винесеною в лютому 2020 року на підставі даних московської антидопінгової лабораторії. Спортсмену закидають використання забороненого оксандролону на підставі допінгпроб, узятих у нього в серпні 2013 року.

У березні 2020 року Устюгов подав апеляцію на рішення IBU. CAS мав розглянути апеляцію 20 жовтня, але через пандемію слухання перенесли.

Збірна Росії на Олімпіаді у Ванкувері посіла 11-те місце в медальному заліку (3 золоті медалі, 5 срібних, 7 бронзових). Якщо Устюгова позбавлять двох нагород Ігор-2010, Росія збереже свою позицію, зрівнявшись за кількістю золотих медалей з командами Франції, Австралії та Чехії.

На Олімпіаді в Сочі збірна Росії втратить першість у медальному заліку, якщо CAS остаточно позбавить чоловічу збірну Росії з біатлону золотої медалі в естафеті.