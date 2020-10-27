"Мілан" повторив клубний рекорд 61-річної давності

Rossoneri забивають щонайменше два голи в 11 матчах поспіль.

Напередодні "Мілан" і "Рома" видали трилер на "Сан-Сіро", забивши 6 м'ячів на двох. У підсумку команди не виявили переможця в матчі 5-го туру Серії А.

Незважаючи на те, що підопічні Стефано Піолі вперше в цьому чемпіонаті втратили очки, "Мілан" повторив власний рекорд 61-річної давності.

Зустріч із "вовками" стала для "Мілана" 11-ю поспіль у всіх турнірах, в якій команда забила два або більше м'ячів.

Востаннє така серія вдавалася "россонері" 1959 року.

11 - Il #Milan ha realizzato almeno due gol per 11 partite di fila, considerando tutte le competizioni: eguagliato il record rossonero registrato nel 1959. Ingente.#MilanRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 26, 2020

Перевершити власне досягнення "Мілан" отримає можливість у четвер, 29 жовтня, коли прийме празьку "Спарту" в рамках другого туру Ліги Європи. Початок матчу о 19:55 за Києвом.

Додамо, що Златан Ібрагімович у матчі з "Ромою" забив свій найшвидший гол з "Міланом" у Серії А (1:48).