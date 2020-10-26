Серія А знову заборонила вболівальникам відвідувати матчі

Матчі Серії А з цього тижня знову будуть проходити без глядачів, повідомляє Sky Sport Italia.

Про це повідомив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який зазначив, що це пов'язано з антиковідними заходами.

У той самий час не буде заборони на проведення змагань.

Раніше на матчі в Італії пускали до 1000 чоловік, однак потім планували скоротити це число удвічі.

При цьому лунали заклики зупинити Серію А через пандемію. Зокрема, про це говорила заступниця міністра охорони здоров’я Сандра Дзампа.

У нинішньому сезоні Серії А зіграно вже 5 турів. Лідирує "Мілан", який набрав 100-відсоткову кількість очок і який сьогодні проведе останній матч туру проти "Роми".