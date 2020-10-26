Віцепрезидент США Пенс відмовився йти на карантин, попри ковід у його помічників

Пенс і його дружина отримали негативний тест на коронавірус.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс відмовився йти на карантин, попри те, що принаймні в п’яти осіб з його близького оточення виявили коронавірус.

Про це повідомляє NBC News.

"П'ятеро помічників віцепрезидента Майка Пенса, включаючи його керівника апарату та старшого політичного радника, отримали позитивний тест на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Офіс Пенса заявив, що керівник апарату Марк Шорт "розпочав карантин" і співпрацює з метою відстеження контактів. Також повідомляють, що віцепрезидент Пенс і його дружина отримали негативний аналіз на COVID-19 і "чуються добре".

Прессекретар віцепрезидента Девін О'Меллі повідомив, що Пенс продовжить передвиборну кампанію.

Зазначається, проте, що він скасував інтерв'ю з журналістами.

Під час заходу в Таллахассі Пенс заявив, що буде на голосуванні Сенату ввечері 26 жовтня за Емі Коні Барретт на посаду судді Верховного суду.

Зауважимо, що Пенс очолює робочу групу Білого дому щодо коронавірусу.

Президент Дональд Трамп отримав позитивний результат на COVID-19 на початку жовтня, коли в Білому домі на коронавірус захворіла група працівників.

Після хвороби президент США бере активну участь у передвиборній кампанії.