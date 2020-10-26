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В Італії вперше виявили понад 20 тисяч випадків коронавірусу за добу

Загальна кількість померлих з початку пандемії склала 37 338.

В Італії вперше виявили понад 20 тисяч випадків коронавірусу за добу
Фото: EPA/UPG

В Італії кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу вперше перевищила 20 000.

Про це повідомляє Ansa.

Міністерство охорони здоров'я Італії повідомило, що за останні 24 години було зареєстровано 21 273 нові випадки, проведено 161 880 тестів, що на 15 700 менше, ніж у суботу.

У міністерстві відзначили зменшення кількості летальних випадків - 128 за останні 24 години (напередодні був 151), у результаті чого загальна кількість померлих із початку пандемії склала 37 338.

Кількість людей, які потрапляють у реанімацію, продовжує зростати: зараз їх 1208 осіб (+80 порівняно з минулим днем). Вилікувалися від коронавірусу загалом 266 203 особи (+2086).

Найбільше хворих у Ломбардії. У регіоні за добу підтверджено 5762 випадки.

Нагадаємо, 7 жовтня кабінет міністрів Італії ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан через коронавірус до 31 січня. Залишаються чинними вимоги дотримуватися заходів запобігання коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання принаймні один метр, носіння масок і часте миття рук, а також зобов'язання залишатися вдома за температури 37,5° або більше. Нові заходи містять зобов’язання носити маски на вулиці, а не лише в закритих громадських приміщеннях.

У ніч на 25 жовтня близько 200 членів неофашистського угруповання Forza Nuova влаштували масові заворушення в центрі Рима на знак протесту через посилення карантину.

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