На борту танкера Nave Andromeda у протоці Ла-Манш підрозділ військово-морського спецназу Великобританії затримав сім осіб, які загрожували безпеці екіпажу. Всі семеро не мають стосунку до рейсу. Британська преса називає їх "безбілетниками", передає ВВС.

На даний момент відомо, що близько 10:00 25 жовтня, коли судно було приблизно за 10 км від британського берега, екіпаж подав сигнал про небезпеку. Берегова служба передала інформацію поліції, а поліція своєю чергою інформувала міністерство оборони Великобританії.

Інцидент був розцінений як спроба захоплення судна, і міноборони санкціонувало залучення до операції спеціальної десантної служби Британії SAS. Операція, в якій брали участь шість вертольотів, тривала дев'ять хвилин.

Екіпаж сховався в цитаделі корабля і не постраждав.

BREAKING: NPAS helicopter gone to refuel but multiple helicopters including Coastguard remain. IW Radio understand that the Special Boat Service have been briefed and standing by #naveandromeda #iwnews #skynews pic.twitter.com/ccdFP9kXzE — Isle of Wight Radio (@iwightradio) October 25, 2020

За словами юристів компанії-власника судна, інцидент, швидше за все, стався після того, як екіпаж виявив присутність на борту "безбілетників" і спробував взяти їх під варту.

Nave Andromeda, що належить грецькій компанії Navios, прямувала з Лагоса в Нігерії до нафтопереробного заводу Fawley недалеко від Саутгемптона і нікуди на шляху не заходила.

З Лагоса танкер вийшов 5 жовтня, і наразі незрозуміло, яким чином "безбілетникам" вдавалося ховатися протягом 20 днів. Також незрозуміло, з якою метою вони пробралися на судно і куди б попрямували після швартування, якби не були виявлені.