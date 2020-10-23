Британія та ЄС проводять переговори щодо нової угоди: не вдається домовитися про вилов риби

Борис Джонсон хоче, щоб Британія повністю контролювала свої води, тоді як ЄС також хоче зберегти доступ до них.

Велика Британія і Європейський Союз знову зустрілися, щоб спробувати домовитися про спірні питання нової торгової угоди, яка регулюватиме економічні відносини після Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

"Дуже важливо, що ми знову за столом. На нас - величезна відповідальність, а зараз важливий кожен день", - зазначив головний перемовник ЄС Мішель Барньє після прибуття до Лондона.

Головним каменем спотикання під час переговорного процесу став вилов риби.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче, щоб держава повністю контролювала свої води, тоді як ЄС також хоче зберегти до них доступ - а особливо Франція. Нещодавно в кулуарних розмовах Барньє казав, що турбується "лише про рибу".

"Зараз потрібно розібратися з рибою. Про все інше так чи інакше можливо домовитися", - передають його слова джерела в дипломатичних колах.

Риболовля склала лише 0,03% ВВП Британії за 2019 рік, а разом з подальшою обробкою - до 0,1% ВВП. Проте багато прихильників Brexit сприймають повний контроль за водами Британії як символ відновленого суверенітету.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit є кінець жовтня цього року.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.