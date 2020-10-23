Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
ГоловнаСвіт

США запровадили санкції проти російського науково-дослідного інституту

Внесення до санкційного списку означає, що з цим інститутом громадянам та компаніям США заборонено вести бізнес.

США запровадили санкції проти російського науково-дослідного інституту
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки (ЦНІІХМ) Росії.

Інформація про це опублікована на сайті Мінфіну США.

Причиною введення санкцій стало використання в серпні 2017 року шкідливої комп'ютерної програми Triton під час хакерської атаки на нафтохімічний об'єкт на Близькому Сході. У американської влади є підстави вважати, що до атаки причетний ЦНІІХМ. Інститут надав "спеціально підготовлені інструменти, які зробили цю атаку можливою", йдеться у повідомленні.

Внесення до санкційного списку означає, що з цим інститутом громадянам та компаніям США заборонено вести бізнес.

"Російський уряд продовжує свої небезпечні дії в кіберпросторі, спрямовані проти США і їх союзників. Наша адміністрація продовжить активно захищати життєво важливу інфраструктуру США від будь-кого, хто спробує завдати їй шкоди", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Нагадаємо, 19 жовтня Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти шістьох чинних і колишніх російських офіцерів, які стоять за кібератаками на енергосистеми України, компанії США і кандидатів на президентських виборах 2017 року у Франції. Підсудні, які, як стверджується, є офіцерами російського ГРУ, звинувачуються у зломах, які, за словами прокуратури, були спрямовані на просування геополітичних інтересів Кремля і помсту його потенційним ворогам.

Україна заявила, що повністю довіряє оприлюдненим Міністерством юстиції США результатам розслідування та просить світову спільноту посилити тиск на Росію за кіберзлочини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також