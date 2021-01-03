Адміністрація Трампа запровадила санкції проти більш ніж 365 осіб та структур із РФ, - Помпео

"Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми".

Адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи внесла у санкційні списки понад 365 фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.

Про це у своєму Twitter написав держсекретар США Майк Помпео.

"З 2017 року адміністрація ввела санкції проти понад 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі", - написав він.

Помпео повторив позицію Білого дому, згідно з якою адміністрація Трампа "проводить найжорсткішу політику щодо РФ".

"Жодна інша адміністрація не була такою жорсткою щодо Росії, як ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти", – наголосив держсекретар США.

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

22 грудня Міністерство торгівлі США оприлюднило список із 103 компаній та установ Росії та Китаю, які співпрацюють із збройними силами своїх країн, тому не зможуть придбати низку продуктів і технологій у США.