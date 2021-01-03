Білоруси вийшли на недільні акції протесту, є перші затримані

У неділю, 3 січня у Білорусі проходять протестні акції. Акції, зокрема, відбуваються у Мінську, Полоцьку, Дзержинську та Бресті.

Як пише interfax.com.ua, у білоруській столиці акції тривають “у дворовому форматі”.

Протестувальники з опозиційною біло-червоно-білою символікою ходять невеликими колонами у своїх районах, скандуючи: "Живе Білорусь!", "Не забудемо, не пробачимо!", "Віримо, можемо, переможемо!".

Акція, зокрема, відбулася біля факультету журналістики Білоруського державного університету в Мінську – на підтримку затриманих журналістів.

Фото: svaboda.org Акція на підтримку журналістів

Svaboda.org повідомила про 4 осіб, затриманих сьогодні в Мінську.

Жителі Дзержинська зібралися з портретами політиків, журналістів та протестувальників, які зникли, були вбиті або загинули за загадкових обставин.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі спалахнули масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.

Акції протесту супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.

Протести в Білорусі тривають досі.