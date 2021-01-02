Видобуток нафти в Росії сягнув мінімуму за 9 років

Обсяг видобутку сирої нафти і конденсату в Росії в 2020 році скоротився на 8,6% порівняно з 2019-м і склав 512,68 млн тонн, повідомляє РБК.

Цей показник став мінімальним за останні дев'ять років і наблизився до десятирічного мінімуму - в 2010 році він склав 512,3 млн тонн. Обсяг видобутку газу за минулий рік знизився на 6,2%. Статистику наводить інформагентство ТАСС з посиланням на дані російського міністерства енергетики.

Середньодобовий видобуток виявився на рівні 10,27 млн барелів (з поправкою на високосний рік).

Усі найбільші компанії скоротили обсяг видобутку нафти і конденсату в порівнянні з минулим роком і рік до року (грудень 2020 року порівняно з груднем 2019 го). Виняток становить лише НОВАТЕК (11,8 млн т, 2,3% від загального обсягу видобутку нафти в Росії) - обсяг видобутку у цій компанії в грудні зріс на 3,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але в річному вираженні видобуток також скоротився (на 0,5%).

До 2020 року нафтовидобуток у Росії ріс 11 років поспіль. У 2019-му Росія встановила рекорд за обсягами видобутку нафти за весь пострадянський період - 568 млн т нафти і конденсату. Однак з початком пандемії коронавірусу попит на нафту різко впав через скорочення обсягу промислового виробництва і перевезень.

У березні учасники угоди ОПЕК+, що діяла з 2017 року, не змогли домовитися про умови її продовження щодо обмеження видобутку нафти. Саудівська Аравія запропонувала додатково скоротити видобуток, Росія виступала за збереження чинних умов (скорочення на 1,7 млн бар. на добу до рівня жовтня 2018 року). Після розвалу угоди ціна на нафту впала майже вдвічі.

Укласти нову угоду країнам-учасницям ОПЕК+ вдалося тільки в квітні. Вони домовилися знизити видобуток сумарно на 9,7 млн бар. на добу. У липні умови були пом'якшені: з 1 серпня обсяг скорочення нафтовидобутку знизилося до 7,7 млн бар. на добу.