Британці в окремих випадках зможуть робити щеплення різними вакцинами

Британці зможуть в окремих випадках робити щеплення проти коронавірусу різними вакцинами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.
У Міністерстві охорони здоров'я Великобританії пояснили, що таке дозволятимуть дуже рідко. Також уряд не рекомендує змішувати вакцини, які вимагають введення як мінімум двох доз з інтервалом у декілька тижнів.
У правилах зазначено, що "немає доказів взаємозамінності вакцин проти COVID-19, хоча дослідження ще тривають".
Змішування вакцин допускають, наприклад, у разі якщо пацієнт знаходиться у "групі високого ризику" або якщо вакцина недоступна.
Нагадаємо, Великобританія стала першою країною у світі, яка дозволила використання вакцин Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.
Обидві вакцини вводять двома дозами з інтервалом в декілька тижнів, але вони не призначені для змішування разом.
Додамо, майже всі країни-члени ЄС почали масову вакцинацію від коронавірусу 27 грудня 2020 року.
2 січня уряд Нідерландів поступився тиску громадськості та оголосив, що наступного тижня розпочне щепити від коронавірусу медичних працівників.