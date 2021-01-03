Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові
МОЗ заперечило можливість виробництва російської вакцини-кандидата в Харкові
За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
За лінією пам’яті. Нащадки бойків і лемків Донбасу
Ізраїль найшвидше у світі вакцинував 1 млн людей від COVID-19
Ізраїль найшвидше у світі вакцинував 1 млн людей від COVID-19
ГоловнаСвіт

Норвезька компанія відмовилася сертифікувати “Північний потік-2”

Норвежці зупинять всі роботи з перевірки газопроводу до завершення дій санкцій.

Норвезька компанія відмовилася сертифікувати “Північний потік-2”
Фото: tellerreport.com

Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати газопровід “Північний потік-2” після закінчення його будівництва через нові санкції США щодо проєкту.

Про це пише tellerreport.com з посиланням на пресслужбу компанії.

Відтак компанія не зможе видати сертифікат відповідності, який необхідний для експлуатації газопроводу.

“DNV GL припинить всі заходи з перевірки трубопровідної системи “Північного потоку-2” відповідно до санкцій доти, поки ці санкції залишаються в силі”, – йдеться у заяві компанії.

Норвежці наразі “реалізовують план поступового припинення підтримки проєкту”.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку-2" у економічній зоні Німеччини. З середини січня будівництво газопроводу має відновитися у виключній економічній зоні Данії.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд кубометрів газу на рік. 

Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. 

Наразі Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%, що спонукало Конгрес схвалити нову серію санкцій в спробі перешкодити подальшому прогресу. 

У грудні 2020 року Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та новими санкціями проти "Північного потоку-2". 

Розробник американських санкцій проти російського газогону в Європу Тед Круз висловив упевненість, що нові санкції не дозволять завершити спірний проєкт, попри спроби Кремля.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також