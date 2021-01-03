Норвезька компанія відмовилася сертифікувати “Північний потік-2”

Норвежці зупинять всі роботи з перевірки газопроводу до завершення дій санкцій.

Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати газопровід “Північний потік-2” після закінчення його будівництва через нові санкції США щодо проєкту.

Про це пише tellerreport.com з посиланням на пресслужбу компанії.

Відтак компанія не зможе видати сертифікат відповідності, який необхідний для експлуатації газопроводу.

“DNV GL припинить всі заходи з перевірки трубопровідної системи “Північного потоку-2” відповідно до санкцій доти, поки ці санкції залишаються в силі”, – йдеться у заяві компанії.

Норвежці наразі “реалізовують план поступового припинення підтримки проєкту”.

Нагадаємо, Росія завершила будівництво "Північного потоку-2" у економічній зоні Німеччини. З середини січня будівництво газопроводу має відновитися у виключній економічній зоні Данії.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність – 55 млрд кубометрів газу на рік.

Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року.

Наразі Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%, що спонукало Конгрес схвалити нову серію санкцій в спробі перешкодити подальшому прогресу.

У грудні 2020 року Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та новими санкціями проти "Північного потоку-2".

Розробник американських санкцій проти російського газогону в Європу Тед Круз висловив упевненість, що нові санкції не дозволять завершити спірний проєкт, попри спроби Кремля.