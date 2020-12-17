Американський сенатор Круз переконаний, що "Північний потік-2" не запрацює ніколи

Розробник американських санкцій проти російського газогону в Європу Тед Круз висловив упевненість, що нові санкції не дозволять завершити спірний проєкт, незважаючи на спроби Кремля.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я вірю, що в рамках цього проєкту газ ніколи не піде", - заявив американський сенатор Тед Круз, виступаючи на онлайн-конференції, організованій вашингтонським аналітичним центром "Атлантична рада".

Санкції спрямовані на "критичні уразливості, без яких трубопровід не може бути завершений", - сказав він.

За словами Круза, як і торік, Росія поширює дезінформацію про те, що завершення проекту неминуче.

"Ми знаємо, що вони помилялися тоді. Тепер вони теж помиляються. Цей проєкт завершений не буде", - сказав він.

Республіканець Круз, який представляє в Сенаті Техас, який є найбільшим виробником нафти і газу в США, заперечив заяви, що санкції є спробою розширити європейський газовий ринок для експорту американських енергоносіїв. Круз назвав їх російською пропагандою.

"З моєї точки зору, отримання газу з будь-якого іншого джерела, окрім Росії, відчутно поліпшує становище всіх", - сказав Круз.

Раніше в грудні Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2".

Наразі Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%, що спонукало Конгрес схвалити нову серію санкцій в спробі перешкодити подальшому прогресу.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.