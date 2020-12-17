Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
ГоловнаСвіт

Американський сенатор Круз переконаний, що "Північний потік-2" не запрацює ніколи

Будівництво газогону припинено через санкції США щодо європейських підрядників.

Американський сенатор Круз переконаний, що "Північний потік-2" не запрацює ніколи
Фото: EPA/UPG

Розробник американських санкцій проти російського газогону в Європу Тед Круз висловив упевненість, що нові санкції не дозволять завершити спірний проєкт, незважаючи на спроби Кремля.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я вірю, що в рамках цього проєкту газ ніколи не піде", - заявив американський сенатор Тед Круз, виступаючи на онлайн-конференції, організованій вашингтонським аналітичним центром "Атлантична рада".

Санкції спрямовані на "критичні уразливості, без яких трубопровід не може бути завершений", - сказав він.

За словами Круза, як і торік, Росія поширює дезінформацію про те, що завершення проекту неминуче.

"Ми знаємо, що вони помилялися тоді. Тепер вони теж помиляються. Цей проєкт завершений не буде", - сказав він.

Республіканець Круз, який представляє в Сенаті Техас, який є найбільшим виробником нафти і газу в США, заперечив заяви, що санкції є спробою розширити європейський газовий ринок для експорту американських енергоносіїв. Круз назвав їх російською пропагандою.

"З моєї точки зору, отримання газу з будь-якого іншого джерела, окрім Росії, відчутно поліпшує становище всіх", - сказав Круз.

Раніше в грудні Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2".

Наразі Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%, що спонукало Конгрес схвалити нову серію санкцій в спробі перешкодити подальшому прогресу.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. 

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також