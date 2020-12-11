Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2"

Гроші надаються в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

В рамках оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу Збройним силам України.

У цьому проєкті закладено введення нових санкцій за сприяння продажу, оренді чи наданню кораблів-трубоукладників для будівництва газопроводу "Північний потік - 2", а також за страхування кораблів, які беруть участь в будівництві.

Рішення ухвалене понад двома третинами голосів - саме стільки потрібно для того, аби подолати вето президента Дональда Трампа, яке той пообіцяв застосувати, оскільки документ не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

Прихильники законопроекту розраховують, що результати голосування змусять Трампа змінити свою позицію та підписати ухвалений документ.

Нагадаємо, в серпні 2019 року президент США Дональд Трамп доручив переглянути програму фінансування України в галузі безпеки, щоби переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Через місяць Адміністрація США зняла блокування 250 млн доларів, призначених для України.

У лютому 2020 року заступник міністра оборони США, який був проти затримки військової допомоги Україні, пішов у відставку.

11 червня Конгрес США затвердив пакет допомоги Україні на 2020 фінансовий рік на суму 250 млн доларів за програмою "Ініціатива сприяння безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).