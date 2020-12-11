Президент Литви відмовився переїжджати в резиденцію через надто дорогий ремонт

Президент Литви Гітанас Науседа не має наміру переїжджати в президентську резиденцію Турнішкес.

Про це повідомиляє Delfi.

"Президент вирішив не переїжджати в Турнішкес і решту строку повноважень буде жити в своєму будинку. Таке рішення було прийнято після оцінки стану президентської резиденції і розгляду сценаріїв її поновлення, підготовлених експертами", - йдеться у повідомленні.

За даними президентської служби, резиденцію в Турнішкес можна використовувати для прийняття іноземних гостей.

Як повідомляє "Інтерфакс-україна" з посиланням на BNS канцлера президентського відомства Альге Будріте, литовські власті визнали недозволеною розкішшю ремонт президентської резиденції за 360 тис. євро.

"На думку президента, резиденція в Турнішкес може стати не лише місцем проживання сім'ї президента, але і місцем проведення прийомів для литовських та іноземних гостей, в якому можна було б проводити відповідні невеликі протокольні заходи. Проте, наведені архітекторами висновки про нинішній стан будівлі та можливі варіанти її реновації показали, що сума необхідних для цього коштів занадто велика, якщо виходити з критеріїв розумності і пріоритетів бюджету країни. Передбачені на реновацію резиденції 359 тис. євро залишаться в бюджеті держави ", - йдеться у надісланому коментарі Будріте.

Після відновлення незалежності Литви, в резиденції жили президенти Валдас Адамкус, Роландас Паксас та Даля Грібаускайте. Житлова площа президентської резиденції - 323 кв. м. Головну її будівлю побудовано в 1940 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва. В Офісі президента пояснили, що Зеленський продав будинок і ділянку під ним у селі Іванковичі в Київській області, тому тимчасово проживатиме в державній резиденції.