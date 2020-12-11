Парламент Азербайджану схвалив скасування воєнного стану

Парламент Азербайджану на пленарному засіданні схвалив проєкт указу президента Ільхама Алієва про скасування з 12 грудня чинного в країні режиму воєнного стану.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до документа, режим воєнного стану в Азербайджані скасовується з 00:00 12 грудня.

Воєнний стан в Азербайджані діє з 28 вересня у зв'язку з конфліктом у Нагірному Карабаху. У Баку, Гянджі, Сумгаїті, Євлаху та низці інших міст діє комендантська година з 21 по 06 годину. У цей час заборонено виходити на вулиці без спеціального дозволу і документів, які підтверджують особу.

Нагадаємо, вчора в столиці Азербайджану, Баку, пройшов парад, присвячений перемозі у війні в Нагірному Карабаху. На параді були присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв, перша леді Мехрібан Алієва, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і його дружина Еміне Ердоган.