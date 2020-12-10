Україна наполягатиме на виведенні російських військ з Придністров’я, - Кулеба

Україна разом з Молдовою наполягатиме на виведенні російських військ з регіону Придністров’я.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у ході робочого візиту до Молдови, передає пресслужба МЗС.

Кулеба запропонував новообраній президентці Молдови Маї Санду взяти участь у діяльності ініційованої Україною Кримської платформи.

"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я", - сказав голова МЗС України.

Під час зустрічі Кулеби з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоєм сторони обговорили питання регіональної безпеки, зокрема врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі та врегулювання придністровського конфлікту.

Нагадаємо ,раніше Мая Санду заявила про свій намір на посту президента Молдови домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я.