Голова Венеціанської комісії назвав "прикрим" рішення КСУ про припинення декларування

Джанні Букіккіо наголосив, що система декларування для держслужбовців, включаючи суддів, має залишитися і працювати.

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо розкритикував рішення Конституційного суду України про визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Про це він написав у Twitter.

"Рішення Конституційного Суду (щодо статті, яка передбачає покарання за недостовірне декларування, - ред.) є прикрим. Система декларування для державних службовців, включаючи суддів, має залишитися і працювати", - зазначив Букіккіо.

Ukrainian Constitutional Court decision is “regrettable”; financial declarations system for public officials, including judges, must be kept. https://t.co/SyvUiFeBkS — Gianni Buquicchio (@giannibuquicch1) December 10, 2020

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 листопада звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року. Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

У своїй відповідв Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи.