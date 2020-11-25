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Зеленський звернувся до Венеціанської комісії через рішення КСУ

Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

Зеленський звернувся до Венеціанської комісії через рішення КСУ
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Відповідний лист Глава Української держави направив голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.У листі Володимир Зеленський висловлює щиру вдячність Джанні Букіккіо за незмінну багаторічну підтримку України на шляху впровадження структурних реформ та приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

"Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією", - наголосив президент.

Зокрема, Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

Нагадаємо, напочатку листопада Зеленський заявив, що не відкликатиме законопроєкт про розпуск КСУ.

Раніше президент подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, у Раді зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

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