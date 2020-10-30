Глава Конституційного суду заявив про "ознаки конституційного перевороту" в проєкті Зеленського

"Сьогодні з'являється проєкт закону, за ніч його склепали".

Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Таким чином він прокоментував проєкт Володимира Зеленського "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" на брифінгу.

"Сьогодні з'являється проєкт закону, за ніч його склепали, №4288, має ознаки конституційного перевороту в Україні, я це відповідально заявляю", - сказав Тупицький.

Законопроєкт Зеленського щодо розпуску складу КС та відновлення статті щодо недостовірного декларування з'явився сьогодні вночі.

У документі рішення КС щодо антикорупційного законодавства та скасування електронного декларування названо нікчемним, тобто таким, що не створює правових наслідків. Окрім того, зазначено, що воно ухвалене суддями в умовах реального конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування).

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні 28 жовтня фактично було ліквідоване.

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що КС скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "через власні інтереси". НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого. Ці судді голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому міністр наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення. У ЄС тим часом висловили занепокоєність через це рішення та повідомили, що воно може ставити під загрозу безвізовий режим.

Президент скликав термінове засіданная РНБО, на якому розпорядився відновити статтю КК про недостовірне декларування.