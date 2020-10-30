Стефанчук назвав умови реформування Конституційного суду

Реформа Конституційного суду України і його роботи повинна проводитися швидко і окремо від реформи судової системи країни.

Про це на терміновому засіданні РНБО України заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передає “Інтерфакс-Україна”.

Такі вимоги обумовлені тим, що КС не є органом системи судочинства, а вищим гарантом верховенства Конституції, зазначив Стефанчук.

"Конституційний суд - це не орган системи судочинства. У нього з судочинства є тільки назва "суд". І тому нам потрібно розуміти, що в реформу судової системи ми навряд чи можемо "закатати" реформу Конституційного суду України. Тому питання Конституційного суду повинно розглядатися окремо, позаблоково, тому що орган, який є вищим гарантом верховенства Конституції в Україні. Тому я за судову реформу, але питання Конституційного суду має вирішуватися швидко і поза рамками цієї судової реформи", - сказав він.

Також рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений Президентом як невідкладний.

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Сьогодні президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Відкриваючи його, глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

Після засідання РНБО голова держави підписав указ, яким увів у дію рішення щодо відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства.