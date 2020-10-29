Колишній правоохоронець разом зі спільником запропонував мільйон доларів за поновлення на службі в Національній поліції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонував службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України 1 млн доларів США за призначення начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

"Зокрема, за ці кошти експравоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення голові Нацполіції України рекомендації щодо призначення його на посаду начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці одночасно провели низку обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що особам, які запропонували мільйон доларів хабара начальнику одного з департаментів Нацполіції, вручено підозру.

Повідомляється, що правоохоронці отримали інформацію про групу мешканців Рівненщини, яка незаконно видобуває бурштин.

"Аби безперешкодно здійснювати подальшу злочинну діяльність, спільники розробили план налагодження корупційних зв’язків серед керівництва Національної поліції України. За цим планом, збиралися підкупити посадовця Нацполіції та домовитися про призначення на посаду керівника поліції Рівненської області особи, яка забезпечуватиме невтручання та лояльність правоохоронних органів до протиправної діяльності "чорних" копачів", - сказано в повідомленні.

45-річний "претендент" разом зі своїм 54-річним спільником знайшли можливість зустрітися з посадовцем Національної поліції України. У розмові з ним висловили пропозицію надання мільйона доларів США "винагороди" за поновлення на службі колишнього правоохоронця та подальше призначення його на посаду керівника обласної поліції.

За спробу підкупу службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій із використанням свого службового становища зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.