Колишній правоохоронець разом зі спільником запропонував мільйон доларів за поновлення на службі в Національній поліції.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонував службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України 1 млн доларів США за призначення начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області.
"Зокрема, за ці кошти експравоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення голові Нацполіції України рекомендації щодо призначення його на посаду начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці одночасно провели низку обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.
45-річний "претендент" разом зі своїм 54-річним спільником знайшли можливість зустрітися з посадовцем Національної поліції України. У розмові з ним висловили пропозицію надання мільйона доларів США "винагороди" за поновлення на службі колишнього правоохоронця та подальше призначення його на посаду керівника обласної поліції.
За спробу підкупу службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій із використанням свого службового становища зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.