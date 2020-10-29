У НАЗК заявили, що Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади

В Агентстві вважають, що фактично заблоковано реалізацію результатів місцевих виборів.

Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади своїм рішенням про позбавлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади.

Це стосується і переможців місцевих виборів, повідомили на сторінці НАЗК у Facebook.

"Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК нагадали, що призначення кандидатів на посади голів обласних, районних рад і їхніх заступників можливе лише після проходження ними спецперевірок.

"Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату", — зазначив голова НАЗК.

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

Представник президента України в КСУ, народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський вважає, що рішення КСУ було ухвалене з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що КС скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "через власні інтереси". НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого. Ці судді голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Зокрема Конституційний Суд повністю скасував п. 8 ст. 11, який визначав наступне повноваження НАЗК: "здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування".

Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване. Учора з 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.