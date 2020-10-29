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Кулеба: рішення КСУ не руйнує взаємодію України із західними партнерами

Водночас, на думку голови МЗС, треба подолати негативні наслідки цього рішення.

Кулеба: рішення КСУ не руйнує взаємодію України із західними партнерами
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення Конституційного Суду, яким в Україні фактично скасовується електронне декларування.

Під час онлайн-брифінгу міністр назвав рішення "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я переконаний, що саме собою рішення Конституційного Суду хоч і є серйозним ударом, але ще не руйнує нашу взаємодію із західними партнерами. Водночас якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення та забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді в нас буде проблема", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

Учора з 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці".

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