НАЗК опублікувало список посадовців, які можуть уникнути відповідальності через рішення КС

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список колишніх і чинних посадовців, які через рішення Конституційного суду можуть уникнути відповідальності за декларування недостовірних даних.

Перелік опубліковано на сторінці НАЗК у Facebook.

Це Ігор Насалик, ексміністр енергетики та вугільної промисловості. Він не вказав позику на 1,2 млн дол. США від фізичної особи у щорічній декларації.

"Михайло Чурило, депутат Ужгородської міської ради, лідирує у списку декларантів, у яких виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей. Чурило “забув” вказати кошти, позичені іншій фізичній особі, у розмірі 95,3 млн грн.

Віктор Андрєєв, заступник голови Шевченківської РДА у місті Києві, не вказав у декларації більше 60 млн грн, які отримав як позику від приватної компанії, яка займається «діяльністю із забезпечення фізичного комфорту».

Олег Етнарович, депутат Одеської міської ради, занизив вартість нерухомості, якою володіє на 4,7 млн грн, не вказав корпоративні права на 2,1 млн грн, і «забув» про те, що позичив і розмістив на банківських рахунках більше 1 млн грн.

Руслан Мороз, депутат Володимир-Волинської міськради, занизив вартість нерухомості на майже 400 тис. грн, а ще «забув» про те, як позичив третім особам 21,5 млн грн", - повідомили в Агентстві.

Решту імен НАЗК обіцяє опублікувати найближчим часом.

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також було скасовано відкриті електронні декларації.

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що КС скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "через власні інтереси". НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого. Ці судді голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

В ЄС заявили, що таке рішення КС ставить під загрозу безвізовий режим та може стати причиною його тимчасового скасування.

Учора Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Також президент увів у дію рішення РНБО для відновлення роботи антикорупційних органів.

Вночі президент України Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду. Чинних судів КС мають відправити у відставку в день набрання чинності закону, якщо його ухвалить Верховна Рада.

З 9-ї ранку під КС мітингує велика кількість людей, за паркан на територію суду кидають димові шашки, мітингувальники палять фаєри.

У Конституційному суді дали роз'яснення рішенню про скасування статті КК за недостовірне декларування. Суд вважає, що за статтею 366-1 КК можуть судити осіб, які не є учасниками правовідносин з декларування.