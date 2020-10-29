"У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки", - Зеленський про рішення КСУ

Голова держави також побоюється нових "сюрпризів" від Конституційного Суду у майбутньому.

Рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства призведе до втрати Україною підтримки з боку західних партнерів та припинення кредитування української економіки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час закритого засідання РНБО.

"У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані і напрацьовані проекти, і підтримка Світового банку. У нас буде велика діра в бюджеті. А головне – ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний Суд зробить завтра чи післязавтра", – приводить слова Зеленського пресслужба голови держави.

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Сьогодні президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Відкриваючи його, глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці".