Через рішення КСУ закриють понад 100 справ про недостовірне декларування, - Ситник

Він уточнив, що близько 20 з цих справ вже розглядаються у судах.

Рішення Конституційного суду (КСУ) про невідповідність Конституції деяких норм антикорупційного законодавства змусить правоохоронців закрити всі справи щодо недостовірного декларування майна чиновниками. Таких наразі налічується понад 100.

Про це в ефірі hromadske розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Він уточнив, що близько 20 з цих справ вже розглядаються у судах. Серед них є провадження проти мера Одеси Геннадія Труханова, екс-очільника Укроборонпрому Павла Букіна (фігурант справи про розкрадання в оборонці), екс-очільника поліції Одещини Дмитра Головіна.

Він нагадав, що схожа історія вже мала місце, коли Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення.

"І тоді всі справи, які були в провадженні, з підозрами, на розгляді в судах - вони всі були закриті", - сказав Ситник.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Зокрема було повністю скасувано п. 8 ст. 11, який визначав наступне повноваження НАЗК: "здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування". Тобто електронне декларування в Україні з сьогоднішнього дня ліквідоване.

Міністр юстиції України Денис Малюська пообіцяв, що дію антикорупційного законодавства буде відновлено.