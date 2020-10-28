НАЗК: КС ухвалив рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування у власних інтересах

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування через власні інтереси.

НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого, повідомили у пресслужбі Агентства.

"Це порушення статті 366–1 Кримінального кодексу України. Судді голосували за визнання цієї статті неконституційною. Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов", - йдеться у повідомленні.

У декларації Головатого за минулий рік виявлено 3,6 млн гривень недостовірних відомостей. Декларація Завгородньої за 2018 рік містить недостовірні відомості на 615 000 грн, а за 2019 - 754 000.

"Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців", - заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

Зазначається, що раніше перевірка щорічних декларації судді Конституційного суду Володимира Мойсика виявила ознаки злочину, перебаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Нагадаємо, що учора Конституційний суд на закритому засіданні скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалив рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

Представник президента України в КСУ, народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський вважає, що рішення КСУ було ухвалене з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.