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Поліція відкрила три кримінальні справи за порушення на виборах у Борщагівській ОТГ під Києвом

Поліція відкрила три кримінальні справи за порушення на виборах у Борщагівській ОТГ під Києвом
Фото: nikvesti.com

Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності народного депутата України, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органі ведення Державного реєстру у селі Петропавлівська Борщагівка.

Про це інформує пресцентр МВС.

"До однієї виборчої дільниці Києво-Святошинського район прийшла народний депутат з питанням, чому так довго ведеться підрахунок голосів результатів голосування, та сфотографувала виборчі документи. На що працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення", - сказано в повідомленні.  

Під час проведення невідкладного обшуку та першочергових слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили записи з підписами осіб, де зазначені суми  в грошовому еквіваленті, інші документи, що можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тис. гривень. 

Разом з тим, народний депутат пояснила, що прийшовши на позачерговий прийом до сільського голови села Петропавлівська Борщагівка, вона виявила, що секретар сільської ради вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, але ця особа не є членом ДВК.

"За даними  фактами слідчі поліції відкрили три кримінальних провадження за ч.2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини", - повідомили в поліції.

Увечері 27 жовтня народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що її побили і не пустили на засідання ДВК у Борщагівській ОТГ під Києвом. Вона розповіла про масовий підкуп і фальсифікацію результатів на місцевих виборах.

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