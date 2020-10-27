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Сюмар заявила, що її побили і не пустили на засідання ДВК у Софіївській Борщагівці

В "ЄС" заявляють про масовий підкуп і фальсифікацію результатів.

Сюмар заявила, що її побили і не пустили на засідання ДВК у Софіївській Борщагівці
Фото: www.dyvys.in

У Борщагівській ОТГ на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії "Європейська Солідарність", відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар під час включення на телеканалі Прямий.

Вона розповіла, що у приймальні нинішнього голови Софіївської Борщагівки Олексія Кадебського виявила великі суми готівки, списки виборців із підписами, протоколи з мокрими печатками, пачки паспортних даних, інформує пресслужба партії.

Коли Сюмар намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад заступник Олексія Кадебського та завгосп, який перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

За словами журналістів, які перебувають на місці події, п’яний завгосп також покусав одного з кандидатів у депутати ОТГ.

"Зараз відбуваються слідчі дії. Сьогодні перенесли засідання територіальної виборчої комісії. Я намагалася зайти в кабінет пана Кадебського, щоб попередити його про неприпустимість фальшування. Тут знаходилася його секретарка. Я побачила прямо у неї не столі протоколи з мокрими печатками. Я намагалася це сфотографувати. Туди залетіли двоє людей, вони мене грубо виштовхували і дали навіть по ребрам трохи. Я викликала поліцію. Поліція знайшлася швидко", – розповіла Вікторія Сюмар.

За її словами, слідчі дії показали, що в кабінеті виявлено "і списки виборців, і паспортні дані виборців, і гроші в кульку, і сфальшовані посвідчення членів ТВК, і навіть протоколи, на яких стоять мокрі печатки і які просто заповнювали".

Сюмар зазначила, що написала заяву за фактом перешкоджання діяльності народного депутата.

"Але очевидно, що не лише те, що мене побили, є головним порушенням. Очевидно, що те, що виявили в результаті слідчих дій – цілу чорну бухгалтерію фальсифікації виборів, це є кримінальне правопорушення. Все це фіксується зараз Національною поліцією. Складаються відповідні протоколи з понятими. Все це зараз буде вийматися для того, щоб були проведені слідчі ді", - розповіла народна депутатка.

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