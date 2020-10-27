Марина Порошенко назвала принципи формування більшості в Київраді

Лідер команди «Європейської Солідарності» на виборах до Київради Марина Порошенко заявила, що за уточненими результатами паралельного підрахунку голосів «Європейська Солідарність» перемогла у Києві з результатом 20,29% та отримає найбільшу фракцію у Київраді.

«У новому складі Київської міської ради ми закликаємо об’єднуватися довкола конструктивної роботи на користь столиці та її мешканців. Разом з тим, ми будемо тією контролюючою силою, яка не дасть протягнути непрозорі рішення та корупційні схеми. Як переможці виборів, ми наполягаємо на формуванні більшості в Київраді навколо наших принципів і завдань, які потрібно вирішувати», – наголошує Марина Порошенко.

За її словами, у пріоритеті має бути невідкладна реалізація чіткого плану боротьби з Covid-19 та підтримка лікарів і забезпечення лікарень; проведення повного аудиту міського бюджету та підготовка принципово іншого, соціально-орієнтованого бюджету на 2021 рік. А також затвердження остаточного і збалансованого нового Генерального плану міста, який унеможливить хаотичну забудову та брудні схем в будівельній галузі; розв’язання проблем транспорту та інфраструктури; підтримка та захист малого і середнього бізнесу.

«Не менш важливим для нас є підтримка освіти та культура, які точно будуть нашим пріоритетом. На наше глибоке переконання, Київ завжди був особливим містом. Своєрідним форпостом для всієї країни, з якого починалися політичні та громадянські рухи, які потім поширювалися на всю Україну. Саме Київ на цих виборах сказав своє тверде слово», – переконана Марина Порошенко.

«Наша перемога – це ваш вибір майбутнього столиці, її європейського вектору розвитку та якості життя. Це вибір політичної сили, яка чітко реалізує рух України до Європейського Союзу та НАТО. Ми вдячні кожному з вас за цю оцінку і довіру. Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб виправдати її. Київ – це точно європейська столиця», – наголошує лідер київської команди «ЄС».