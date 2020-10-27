Ситник залишиться директором НАБУ, - Мін'юст

"Ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає, і він там залишиться".

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що наразі ні правової підстави, ні повноважень виключати інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро з Єдиного держреєстру немає, і він залишиться на посаді.

Про це голова Мін'юсту написав у фейсбуці.

"Учора в медіа розійшлась інформація про окрему ухвалу, винесену Окружним адміністративним судом міста Києва щодо ситуації навколо функціонування НАБУ. У ній ОАСК вимагає від органів державної влади відреагувати на рішення Конституційного Суду від 28/08/2020, яким визнано неконституційним указ президента України про призначення директора НАБУ", - нагадав Малюська.

Він зазначив, що новина згенерувала масу запитань, а тому він хоче відповісти на частину з них.

"Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали. Зміни до інформації, що містяться в реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів і вносить дані в ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг. Часи, коли в Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори, давно минули. Тобто ні правової підстави, ні повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає, і він там залишиться", - наголосив Малюська.

Він також додав, що питання про те, чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця поки що не вирішене. КСУ у своєму рішенні вказав, що НАБУ має ознаки центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає.

Міністр зазначив, що положення закону про НАБУ в частині процедури призначення директора НАБУ все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020.

"Ну і якщо підбити підсумок, то статус-кво щодо НАБУ і його керівника не змінився. НАБУ як був, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Хоча стурбованість ОАСК я до певної міри поділяю. Прогалини в регулюванні після рішень КСУ виникають, і їх будемо врегульовувати", - додав Малюська.

Нагадаємо, 26 жовтня з'явилась інформація про те, що ОАСК наказав звільнити Ситника з посади директора НАБУ. Відповідну ухвалу суд виніс у рамках вирішення справи про відновлення на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Сам Ситник заявив, що не збирається йти у відставку з посади голови НАБУ, зазначивши, що рішення Конституційного Суду не може за собою тягнути жодних юридичних наслідків.

Як відомо, у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у КС указ президента Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. Шостий президент Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Рада.