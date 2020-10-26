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ОАСК повернув позов Черновецького щодо статусу російської мови

Позивач просив зобов’язати Кабмін внести до парламенту проєкт закону про надання російській мові статусу державної.

ОАСК повернув позов Черновецького щодо статусу російської мови
Фото: ridus.org

Окружний адміністративний суд міста ухвалив повернути Леоніду Черновецькому позовну заяву щодо статусу російської мови.

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

Відповідний позов до Кабінету Міністрів надійшов у суд на початку вересня. Позивач просив суд зобов’язати Кабмін внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної, а також визнати протиправною бездіяльність уряду, яка, на його думку, полягала у невнесенні вищезгаданого законопроєкту на розгляд парламенту.

Суд установив, що при складенні позовної заяви позивачем не було дотримано вимог Кодексу адміністративного судочинства, положень Конституції щодо статусу державної мови та сфер її застосування.

Суд залишив позовну заяву без руху і надав час для усунення недоліків, зокрема шляхом викладення позову державною (українською) мовою.

"Однак документів на усунення недоліків позову, в тому числі клопотань про продовження строку для їх усунення чи доказів неможливості надання витребуваних документів, до суду не надходило. Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС України, позовна заява була повернута позивачеві", - зазначили в суді.

Нагадаємо, у серпні минулого року  Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду з позовом про заборону генпрокурору Юрію Луценку виїжджати за кордон.

У 2017 році правоохоронці оголосили в розшук ексмера Києва Черновецького за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем.

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