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Точної дати другого туру місцевих виборів поки немає, - "Опора"

Дата голосування залежатиме від швидкості підрахунку результатів.

Точної дати другого туру місцевих виборів поки немає, - "Опора"
Фото: EPA/UPG

Повторне голосування на виборах голів великих міст може відбутися у різні дати, але в межах трьох тижнів від моменту встановлення результату голосування 25 жовтня. Дата залежатиме від швидкості підрахунку результатів.

Про це розповіла голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає "Укрінформ".

"Очевидно, що в більшості міст повторне голосування відбудеться. Єдине, що незрозуміло, у які саме строки, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-й день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру - повторного голосування немає", - сказала вона.

За словами Айвазовської, у різних регіонах можуть бути різні дати такого голосування, наприклад, це може бути як 15 листопада, так і 22 листопада.

Водночас вона підкреслила, що другий тур виборів також має відбуватися у неділю.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори. Відповідно до Виборчого кодексу, якщо жоден з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади, мера міста з понад 75 тис. виборцями не набирає понад 50% голосів, має відбутися повторне голосування, так званий "другий тур".

Раніше "ОПОРА" назвала найпоширеніші порушення під час місцевих виборів.

21 жовтня депутатами від "Слуги народу" у Верховній Раді була зареєстрована постанова, що скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови.

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