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ЦВК назвала явку виборців на 22:00

"Активність виборців на 22:00 - 36,98%".

ЦВК назвала явку виборців на 22:00
Фото: EPA/UPG

У Центральній виборчій комісії уточнили показник явки виборців на місцевих виборах. Так, станом на 22:00 вона складає 36,98%.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК у фейсбуці.

"Активність виборців на 22:00 - 36,98%. Отримано і опрацьовано 98,65% інформації від ТВК про явку виборців", - йдеться у повідомленні.

Фото: ЦВК

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулися місцеві вибори.

Цього разу вибори проходили за новими правилами. Згідно з результатами опитування "Рейтингу", 40% учасників голосування зазначили, що їм було складно розібратися із новими бюлетенями.

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