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На виборах мера Миколаєва лідирує чинний мер Сєнкевич - екзит-пол

На другому місці - кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка. 

На виборах мера Миколаєва лідирує чинний мер Сєнкевич - екзит-пол
Александр Сенкевич
Фото: Макс Требухов

На виборах міського голови Миколаєва з показником 40,78% лідирує кандидат від партії "Пропозиція" та чинний мер Олександр Сєнкевич.

На другому місці - кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка (26,77%). Такі дані екзит-полу оприлюднені в ефірі студії Савіка Шустера.

На третьому місці - Тетяна Домбровська ("Слуга народу"). 

До Миколаївської міськради проходять ОПЗЖ (26,74%), "Пропозиція" (23,79%), "Слуга народу" (19,62%), "Європейська солідарність" - 6,87%, Партія Шарія (5,48%), Наш край (5,37%).

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

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