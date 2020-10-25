Зеленський: ​на відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори

Президент Володимир Зеленський вважає, що, не дивлячись на те, що виборча система в Україні не є ідеальною, вибори проходять вільно і прозоро.

Про це він написав у фейсбуці.

"На відміну від деяких наших сусідів ми дійсно маємо велику розкіш – вільні вибори. Так, я чудово розумію, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші та нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати. Але ж ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що у громадян завжди "занадто багато передвиборчих емоцій", і ми поки не навчилися спокійно дискутувати та слухати один одного, шукати компроміси.

"Але ще раз наголошу на тому, яку все ж таки розкіш ми маємо. У світі немало «демократій» – за самовизначенням. Справжніх демократій не так уже й багато. Таких, де вибір людей дійсно має значення. У нас вибір точно є. І дійсно має велике значення. Проте добре відомий парадокс: коли в тебе щось є – часто не цінуєш. Особливо це стосується нашої молоді. Думають: вибори – то не важливо, тим більше місцеві. Це ж не президента обирають. Хочу нагадати кожному: все в цьому житті справді залежить від того, як вирішиш ти. Або – як вирішить хтось за тебе. Ось чому вибори важливі. Маємо цього навчитися. Сьогодні. Завтра. Завжди. Особиста відповідальність за будь-який вибір – тільки так формуються зрілі й конкурентні суспільства", - наголосив Зеленський.

Окремо президент відзначив важливість місцевих виборів.

"Мер міста та місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж президент. Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проектів – усе це та багато іншого не в повноваженнях президента. Це те, що можуть і повинні робити мери та депутати місцевих рад. За останні роки завдяки децентралізації місцева влада отримала в рази більше бюджетних можливостей, щоб працювати для людей. Але чи працюють вони на тебе? Чи будуть вони працювати в нових реаліях? Зрозуміло, що я жорстко стежитиму за новообраною місцевою владою", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україні выдбулися місцеві вибори. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua.