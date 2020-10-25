Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%

Соціологічна група "Рейтинг" підбила попередні підсумки голосування на опитуванні президента Володимира Зеленського.

Згідно з екзит-полом, ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримали 81% учасників.

Створення вільної економічної зони на Донбасі вітають 45%.

Скорочення кількості народних депутатів набрало підтримку 95% учасників.

Легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у хворих - 70%.

Право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом - 78%.

Опитування проводилося біля 69% виборчіх дільниць.

Нагадаємо, що спостерігачі громадського руху ЧЕСНО повідомляють, що принаймні на двох виборчих дільницях – на Хмельниччині і в Києві - виборці відповідали на "5 питань від президента" кільканадцять разів.

Таке порушення зафіксували, зокрема, біля виборчої дільниці у школі №93 у Києві.

У Вінниці біля виборчої дільниці на вул. А. Первозванного чоловік штовхнув волонтера та пошкодив скриньку для проведення опитування президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, спікером кампанії "5 питань президента", яка проводиться сьогодні одночасно з місцевими виборами, став шоумен, автор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

Ексклюзивне інтерв'ю, в якому Гагарін розкриває деталі опитування, читайте незабаром на LB.ua. Зокрема, Гагарін розповів про фінансування, методологію підрахунків та подальшу долю запитань.