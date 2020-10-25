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Інтерв'юери опитування Зеленського присутні тільки біля 55% дільниць, - ОПОРА

Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні. 

Інтерв'юери опитування Зеленського присутні тільки біля 55% дільниць, - ОПОРА
Фото: Макс Требухов

Інтерв'юери, як проводять так зване опитування президента Володимира Зеленського, присутні тільки біля 55% виборчих дільниць.

Про це у Facebook повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні - 78,65%, найменша Захід - 37,81%, Центр - 55,79%, Схід - 56,87%", - повідомила вона.

Фото: oporaua.org
Фото: oporaua.org

Похибка національного дослідження - 4%.

Нагадаємо, що у Волинській області до поліції надійшла заява від громадян, які стверджують, що волонтери, які проводять опитування, також агітують.

Спостерігачі громадського руху ЧЕСНО повідомляють, що принаймні на двох виборчих дільницях – на Хмельниччині і в Києві - виборці відповідали на "5 питань від президента" кільканадцять разів.

Таке порушення зафіксували, зокрема, біля виборчої дільниці у школі №93 у Києві.

У Вінниці біля виборчої дільниці на вул. А. Первозванного чоловік штовхнув волонтера та пошкодив скриньку для проведення опитування президента Володимира Зеленського. 

Як повідомлялося, спікером кампанії "5 питань президента", яка проводиться сьогодні одночасно з місцевими виборами, став шоумен, автор студії "Квартал 95" Артем Гагарін

Ексклюзивне інтерв'ю, в якому Гагарін розкриває деталі опитування, читайте незабаром на LB.ua. Зокрема, Гагарін розповів про фінансування, методологію підрахунків та подальшу долю запитань. 

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