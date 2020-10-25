В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Дніпра: у другому турі – Філатов і Краснов
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Дніпра: у другому турі – Філатов і Краснов
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦВК оприлюднила статистику явки на вибори за областями на 13:00

Рекордсменом є Одеська області, проте і там явка станом на 13:00 ледь перевищила чверть. 

ЦВК оприлюднила статистику явки на вибори за областями на 13:00
Фото: Макс Требухов

Найменша явка на місцевих виборах в Україні станом на 13:00 зафіксована у Чернівецькій та Івано-Франківській областях - по 14%.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

У Закарпатській області станом на 13-ту годину проголосували 15,3% виборців, на Харківщині та Миколаївщині - 15,6%, у Сумській області - 15,7%, у Києві - 16,2%, на Полтавщині - 16,6%, на Херсонщині - 16,7%, у Волинській, Тернопільській і Черкаській областях - по 17%.

У Вінницькій області взяли участь 17,2% виборців, на Луганщині - 18,%, Житомирщині - 18,3% у Кіровоградській області - 18,6%, Чернігівській - 20,1%, у Донецькій - 22,1%.

Найбільша явка зафіксована в Одеській області, проте без міста Одеса - 26%.

Нагадаємо, що загальна явка на місцевих виборах в Україні станом на 12:00, за даними ОПОРА, склала 13,5%. На виборчих дільницях фіксували порушення видачі бюлетенів, їх фотографування та демонстрацію результатів голосування. При цьому вкидання бюлетенів пачками до опівдня спостерігачі не зафіксували.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також