Фото: ЧЕСНО

В Україні 25 жовтня стартували місцеві вибори. Виборчі дільниці відчинилися о 8-ій ранку і працюватимуть безперервно до 20:00.

Цього разу проходять одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирають міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Перші вибори проходять у 1439 ОТГ і 119 районних радах. А от на чергових виборах обирають депутатів міських, сільських, селищних рад, а також мерів.

Фото: ЧЕСНО

Фото: ЧЕСНО

Оновлення 11:27. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проголосував на місцевих виборах у Львові. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр прийшов на дільницю із дружиною та донькою. Після голосування Шмигаль дав брифінг для журналістів.

Фото: Укрфінформ

Фото: Укрінформ

Фото: kmu.gov.ua

Оновлення 11:08. У Житомирі спостерігачі ОПОРИ повідомили про відсутність кабін для голосування на багатьох дільницях.

На дільниці № 181447, яка знаходиться у дитсадку, кабінку зробили із ширми лялькового театру. У соцмережах публікують фото кабінок із драбин, стільців та інших підручних матеріалів.

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Оновлення 11:05. У голосуванні взяв участь спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Фото: прес-служба ВР

Фото: прес-служба ВР

Оновлення 10:41. У голосуванні та опитуванні взяли участь президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen. Дівчина підняла спідницю, вона була без білизни. Її оперативно затримали.

Фото: скрiн

Оновлення 10:15. Громадський рух ЧЕСНО оприлюднив фото волонтерів, що проводять так зване опитування президента Володимира Зеленського на 208-му окрузі у Чернігівській області. На оприлюдненому фото видно, що волонтер має білу накидку, вдягнуті рукавички та спущену під ніс медичну маску.

Фото: ЧЕСНО

Оновлення 10:04. Поліція Одеської області повідомила про виявлення підкупу виборців. Чоловік пропонував громадянам продати голос за 400 гривень.

Оновлення 09:36. Громадська мережа ОПОРА повідомила, що в селі Лиманівка на Одещині виборча комісія видалила з дільниці її спостерігачів, але потім пропустила.

"Голова дільничної виборчої комісії мотивував це тим, що начебто спостерігачі не зареєстровані Таїровською селищною територіально виборчою комісією. В ДВК пояснили, що ТВК надіслала список зареєстрованих спостерігачів, в якому начебто не було спостерігачів ОПОРИ. Крім спостерігачів ОПОРИ, також видалили окремих спостерігачів від партій та кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Тим часов на Івано-Франківщині виявили зіпсовані бюлетні на виборчій дільниці №260062. На 1150 бюлетенях з виборів голови Верховинської громади та на 850 бюлетенях з виборів депутатів районної ради печатки поставили на лінії розрізу виборчого бюлетеня.

"Тобто частина печатки знаходиться на контрольному талоні, а частина на самому бюлетені. Територіальна виборча комісія прийняла рішення про передрукування бюлетенів, виготовленні бюлетені передані дільничній виборчій комісії", - додали в ОПОРі.

Фото: ОПОРА

Оновлення 08:57. У Харківській області дві виборчі дільниці не змогли відкритися вчасно через відсутність бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати Ізюмської міськради. Ще одна дільниця не відкрилася з невідомих причин, туди виїхали правоохоронці.

Крім того, громадська мережа ОПОРА повідомляє про затримку з відкриттям трьох дільниць у Донецькій області. Це дільниці 141238, 141239, 140453. Причиною став перерахунок виборчих бюлетнів, які попередньо не розподілили на столах між членами комісій.

Фото: Тарас Лівий Дівчина демонстративно рве бланк опитування Зеленського, виборча дільниця 462006 у Львові

Фото: Макс Требухов Опитування на дільниці 800133

Фото: ЧЕСНО

Фото: Тарас Лівий Черга при вході на дільницю 462006 у Львові

Оновлення 08:30. Пресслужба поліції Луганщини повідомляє, що в області відкрилися усі 307 виборчих дільниць. Порушень не зафіксовано.

Також усі виборчі дільниці (917) почали роботу на Миколаївщині. Для охорони громадського порядку в області залучили понад 1,5 тис. поліцейських.

Оскільки цього разу виборці мають голосувати за новою системою, ЦВК розробила рекомендації:

Фото: ЦВК

У зв'язку з епідемією коронавірусу МОЗ закликало громадян відповідально ставитися до своєї безпеки та здоров'я людей довкола. Зокрема, МОЗ рекомендує дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр, використовувати маски та рукавички, розділяти потоки виборців на вхід і вихід.

Перша наша зупинка - Куликівка. У перші ж хвилини роботи дільниці тут зібралося чимало людей pic.twitter.com/6vm0A6l2UF — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Усі меблі на дільницях повинні бути продезінфіковані, а вологе прибирання має проводитися що чотири години, обробка контактних поверхонь - що дві.

Фото: ЧЕСНО

Виборці з температурою понад 37,2 та симптомами ГРВІ голосуватимуть в облаштованій окремо кабіні та кидатимуть бюлетені у скриньку, яка стоятиме відокремлено.

Фото: Міністерство охорони здоров'я

Нагадаємо, що Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи ухвалив рішення про спостереження за проведенням місцевих виборів в Україні 25 жовтня в дистанційному форматі. Йдеться про проведення кількох онлайн-брифінгів з учасниками виборчого процесу в Україні, зокрема із головою Центральної виборчої комісії Олегом Діденком.

Тим часом Центральна виборча комісія зробила висновок, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах 25 жовтня буде тривалим.