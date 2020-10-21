ЦВК: ​підрахунок голосів виборців 25 жовтня буде тривалим

У вересні було проведено симуляцію підрахунку голосів на виборчій дільниці, під час якої виникли певні складності.

Центральна виборча комісія зробила висновок, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах 25 жовтня буде тривалим.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

"Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим. Ми просимо членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провели правильно та без ускладнень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вересні ЦВК провела симуляцію підрахунку голосів на виборчій дільниці, під час якої виникли певні складності.

"Занесення відомостей - повних назв 15 місцевих організацій політичних партій і ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій політичних партій по 7 кандидатів, 5 – по 9 кандидатів та 5 – по 12 кандидатів) до одного примірника протоколу “від руки” зайняло 1 год. 40 хв. І це за умови, що під час занесення "секретарю комісії" вже допомагав інший "член комісії" та надиктовував ПІБ кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Щоб зменшити час оформлення протоколу, повні назви місцевих організацій політичних партій і ПІБ кандидатів будуть надруковані. Про це зазначено в постанові ЦВК від 4 жовтня.

Також під час симуляції у "членів дільничної виборчої комісії" виникали питання, чи вважати дійсним бюлетень, якщо на ному зроблено одну позначку біля повної назви місцевої організації політичної партії та позначки в декількох квадратах із нанесеним трафаретом? ЦВК роз’яснила порядок заповнення бюлетеня в постанові.

Нагадаємо, 24 вересня ЦВК затвердила форми виборчих бюлетенів на місцевих виборах. Пізніше Комісія роз’яснила, як правильно заповнювати бюлетень.